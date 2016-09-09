全國技能競賽台中家商奪佳績

台中家商學生參加全國技能競賽，奪下好成績。(林欣儀攝)

第46屆全國技能競賽日前落幕，台中家商流行服飾科學生參加國服組競賽，以專業精湛的製作技巧，打敗各區英雄好手，奪下1金1銀等好成績。

校長林怡慧指出，決賽訓練過程非常辛苦，指導老師和學生犧牲暑假時間，每天練習近10小時，終於奪得好成績，其中，陳昱寧勇奪金牌，鄭佳玟榮獲銀牌，江亭瑩奪得第四名，黃鈺文取得第五名的殊榮。

指導老師林秋瑞說，競賽中，學生必須在18個小時內，使用織錦緞製作雙圓襟、短袖的寬滾邊搭配兩對雙盤釦的旗袍，是場高難度的製作技巧和體力與時間的耐力賽，且從製圖打版開始，不容許尺寸絲毫誤差，而兩對雙盤釦更是前所未見的指定項目。

參賽學生開心的說，賽前不斷練習，共練了20多件旗袍，只要其中有一點點不對稱或尺寸不對，都會被挑出來再嚴格要求，雖然很辛苦，但有豐碩的成果，感覺一切都值得。

(中時)