睫毛倒插手術不留疤 老婦不再以淚洗面
受睫毛倒插之苦達10多年的90歲老奶奶接受「皮下眼瞼板前肌肉轉位手術」治療後，癒合時間大幅縮短，甚至不留痕跡，不再每天「以淚洗面」。
亞洲大學附屬醫院眼科主任梁中玲表示，睫毛倒插主要是因眼瞼前肌肉鬆弛或眼瞼炎等原因，導致睫毛觸及角膜，引發異物感、分泌物增加或角膜炎，嚴重時甚至造成視力受損等後遺症。
梁中玲說，如果睫毛倒插情形不嚴重，一般可用電燒、冷凍方式處理，但會破壞毛囊引發周邊發炎反應，且會有小小缺口不美觀。如果已造成角膜破皮病患則適合手術，將眼瞼邊緣向外翻轉並將眼瞼板釘緊即可。
梁中玲說，「皮下眼瞼板前肌肉轉位手術」為採取先分離出皮下眼瞼板前肌肉，經固定於眼眶骨骨膜後，依患部位置及嚴重程度調整角度，且術後不到1週即恢復正常，外觀幾乎看不出疤痕。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。