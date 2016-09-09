睫毛倒插手術不留疤 老婦不再以淚洗面

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受睫毛倒插之苦達10多年的90歲老奶奶接受「皮下眼瞼板前肌肉轉位手術」治療後，癒合時間大幅縮短，甚至不留痕跡，不再每天「以淚洗面」。

亞洲大學附屬醫院眼科主任梁中玲表示，睫毛倒插主要是因眼瞼前肌肉鬆弛或眼瞼炎等原因，導致睫毛觸及角膜，引發異物感、分泌物增加或角膜炎，嚴重時甚至造成視力受損等後遺症。

梁中玲說，如果睫毛倒插情形不嚴重，一般可用電燒、冷凍方式處理，但會破壞毛囊引發周邊發炎反應，且會有小小缺口不美觀。如果已造成角膜破皮病患則適合手術，將眼瞼邊緣向外翻轉並將眼瞼板釘緊即可。

梁中玲說，「皮下眼瞼板前肌肉轉位手術」為採取先分離出皮下眼瞼板前肌肉，經固定於眼眶骨骨膜後，依患部位置及嚴重程度調整角度，且術後不到1週即恢復正常，外觀幾乎看不出疤痕。1050909

(中央社)