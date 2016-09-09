防治小花蔓澤蘭 嘉義林管處獎勵收購

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農委會林務局將每年9月定為小花蔓澤蘭防治月，嘉義林管處集結社區力量清除小花蔓澤蘭、香澤蘭，即日起辦理收購，收購金額每公斤新台幣5元，直到10月31日。

嘉義林區管理處今天表示，小花蔓澤蘭、香澤蘭是世界百大外來入侵植物，不僅強勢入侵次生林、荒廢地及道路邊坡，甚至公園也逐漸淪陷；小花蔓澤蘭防治，以開花結果前最佳，避免種子飛散。

嘉義林管處指出，林務局自民國90年起推動小花蔓澤蘭防治工作，經多年努力，小花蔓澤蘭危害面積從5萬6847公頃減少到8767公頃。

嘉義林管處透過宣導，集結地方單位及民眾力量共同清除小花蔓澤蘭、香澤蘭，即日起已展開收購，收購金額每公斤5元，收購時間至10月31日，歡迎社區民眾揪團共同剷除，除了賺點外快外，更能保護環境。

嘉義林管處說，收購期間每週3天（一、三、五），地點分別在奮起湖工作站及觸口工作站。1050909

(中央社)