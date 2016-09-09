反養雞場 台東新園里自救議會抗議

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台東縣議會9日上午審查放寬台東畜牧自治條例，上百名台東縣民前往議會抗議，要求退回縣政府提案。中央社記者盧太城台東攝 105年9月9日

台東縣議會今天上午審查放寬台東畜牧自治條例，上百名台東縣民前往議會抗議，要求退回縣政府提案。

現行規定新設置畜牧場應距社區、部落、商店、廠房、機關（構）、學校及非自有住宅周界1000公尺範圍以上。

抗議民眾表示，台東縣政府農業處在未與受影響居民溝通下，提案到議會，1000公尺縮短為300公尺等。

「反對養雞場新園里自救會」與部落民眾一早到台東縣議會抗議，要求退回提案。1050909

(中央社)