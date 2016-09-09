北韓5.3地震 南韓：很可能第5次核試

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南韓聯合新聞通訊社今天引述南韓政府消息人士報導，北韓「很有可能」進行第5次核試。

美國地質調查所（USGS）稍早表示，在北韓豐溪里核試地點附近偵測到規模5.3地震。（譯者：中央社張曉雯）1050909

(中央社)