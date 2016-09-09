王力宏放陪產假 切菜當煮夫揪感心
金曲歌王王力宏即將雙喜臨門，籌備了4年的「火力全開」3D演唱會電影，即將首映，此外，懷二胎的嬌妻李靚蕾（現冠夫姓為王靚蕾）即將「卸貨」，貼心的王力宏體貼孕妻，親自下廚切菜，為辛苦的老婆做料理。
近期忙籌備演唱會電影的王力宏，今(9日)凌晨在臉書透露，剛交完電影母帶，目前專心準備陪產，他有感而發寫下：「男人無法生孩子，這是女人最偉大的時段！」並隔空喊話孕妻「我只能在旁邊給妳加油打氣，出一份力，煮點好吃的健康的食物！」王力宏親自切菜，為嬌妻做料理，貼心模樣暖爆。
(中時電子報)
關鍵字：王力宏
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