王力宏放陪產假 切菜當煮夫揪感心

王力宏切菜當煮夫，相當貼心。（圖／取材自王力宏臉書）

金曲歌王王力宏。（圖／本報系資料照片）

金曲歌王王力宏即將雙喜臨門，籌備了4年的「火力全開」3D演唱會電影，即將首映，此外，懷二胎的嬌妻李靚蕾（現冠夫姓為王靚蕾）即將「卸貨」，貼心的王力宏體貼孕妻，親自下廚切菜，為辛苦的老婆做料理。

近期忙籌備演唱會電影的王力宏，今(9日)凌晨在臉書透露，剛交完電影母帶，目前專心準備陪產，他有感而發寫下：「男人無法生孩子，這是女人最偉大的時段！」並隔空喊話孕妻「我只能在旁邊給妳加油打氣，出一份力，煮點好吃的健康的食物！」王力宏親自切菜，為嬌妻做料理，貼心模樣暖爆。

(中時電子報)