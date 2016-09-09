一日兩會互動冷 洪秀柱吳敦義暗較勁

國民黨主席洪秀柱（右二）參與燃燒祝壽文書儀式，全程表情嚴肅，左一為前副總統吳敦義。（王文吉攝）

前副總統吳敦義（中）吟誦自創28字短詩，盛讚八八蟠桃年度盛會，還以台語版博得信眾熱烈掌聲。（王文吉攝）

前副總統吳敦義（右）、國民黨主席洪秀柱（左）8日晚間南下高雄，參加工商建設研究會南區聯誼會第26、27屆會長交接典禮，兩人隔著27屆會長周宛儒（中）同席。中央社記者程啟峰高雄攝 105年9月8日

國民黨主席洪秀柱（左二起）、前總統吳敦義、建研會總會長洪堯昆出席南區會長交接。（李義攝）

前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱昨(8)日晚間參加工商建設研究會南區聯誼會第26、27屆會長交接典禮。因兩人極可能在明年黨主席選舉同台競爭，外界觀注兩人互動，吳洪二人先後進場入座，隔著27屆會長周宛儒同席，可惜互動冷淡，眼神沒有交集，「瑜亮情結」隠隱在兩人間築起籓籬。

吳敦義與洪秀柱二人是隔著第27任會長周宛儒左右同席主桌，但互動冷淡，洪秀柱的眼神始終沒有落在吳敦義身上。洪秀柱致詞表示自己是第一次參加建研會的活動，並自我調侃如果吳敦義身高分我一點就好了。席間洪主動與會內新生代搏感情、逐桌敬酒，人氣不錯。而吳敦義與現場建研會大佬較熟識，致詞期許會員一起拚經濟，並隨意點名大佬寒暄、開玩笑，在工商建研會內的人脈關係，吳敦義略勝一籌。

吳敦義與洪秀柱近日積極走訪基層，8日上午已一同出席台中谷關大道院八八蟠桃聖會，吳敦義會中吟詩「萬眾騰歡會中台，善男信女十方來，聖光普照吉祥意，法喜充滿百花開。」但洪秀柱臨時取消致詞，在與法師、來賓大合照後後，匆匆離去。晚間兩人又在高雄工商建研會上「狹路相逢」，互動冷熱增添幾許吳洪政治交鋒的意味。

(中時電子報)