美網4強爆冷吞敗 小威世界球后不保

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美國網球名將小威廉絲今天在美國網球公開賽女單4強戰，爆冷敗給捷克女將普里斯科娃，無緣爭奪大滿貫賽生涯第23冠，且連續第187週名列世界第1的紀錄夢碎。

首度挺進大滿貫賽女單4強的大會第10種子普里斯科娃（Karolina Pliskova），以6比2、7比6（7/5）擒伏小威廉絲（Serena Williams）。

普里斯科娃決賽將出戰「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）或德國女將柯貝（Angelique Kerber）。

法新社報導，最新世界排名預定12日出爐，柯貝將擠下小威，榮登世界球后寶座。（譯者：中央社盧映孜）1050909

(中央社)