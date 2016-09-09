NBA》姚明感覺渺小 稱歐尼爾最佳對手

歐尼爾貼心幫助姚明穿上名人堂橘夾克。(美聯社)

「移動長城」姚明9日出席籃球名人堂記者會，強調當他第1次走進名人堂，感覺自己是那麼渺小，「我不知道歐尼爾是否認同，當我抬頭看著屋頂上那些照片，真的感覺自己很渺小。我之前沒機會到這走走，當我總算走進這裡，感覺相當滿足。」

在名人堂夾克授予儀式上，同年入選名人堂的歐尼爾，還貼心幫同樣高大的姚明穿上橘夾克，被姚明稱讚為最佳對手的歐尼爾說：「在碰上姚明之前，我以為沒人可以賞我火鍋，沒人可以跟我對抗打出最佳表現，但在首次跟姚明對決，他就賞了我3個火鍋。」

「當時我氣到開始狂扣籃框，但我仍無法阻止姚明，你只能守在他前面，希望他可以失手，他明白你的想法，然後繼續在你面前出手，他之前很可能是我最難對付的球員，」歐尼爾說，「如今我們一起站在這裡，我替姚明開心，也替中國感到開心。」

姚明當然也要大讚一下歐尼爾這名老對手，強調歐尼爾是所有人的噩夢，包含姚明自己在內，卻也督促大家持續進步。姚明最後表示，自己能夠入選名人堂，是從教練、球迷、隊友、對手與球隊總管等所有人的幫助，「幾乎是每個人的貢獻，造就今日的我！」

(中時電子報)