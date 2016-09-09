不給面子 杜特蒂拿百年老照嗆歐巴馬

菲律賓總統杜特蒂與美國總統歐巴馬在短暫晤談「化解歧見」之後，2人再次隔空互嗆，杜特蒂還在1場峰會上拿出百年老照片，當著歐巴馬的面抨擊美國人權紀錄 。

在寮國首都永珍舉行的東協峰會昨天落幕，菲律賓dzMM廣播電台今晨報導，杜特蒂在東亞峰會上致詞時脫稿演出，取出1張100多年前的老照片，激動指控美國軍人屠殺菲國原住民。

杜特蒂說，「他們殺死我們的祖先，怎麼現在談起人權了？」據報歐巴馬當時也在台下，與會領袖對於杜特蒂的即席談話頗感驚訝。

此前，歐巴馬在1場記者會上說，毒品氾濫在菲律賓及美國都是嚴重的問題，但掃毒要以符合國際慣例及法治方式進行，否則會引發許多後果，包括無辜的人受害。

為了彼此之間不同的人權觀念，杜特蒂5日已在家鄉納卯市的記者會上重砲抨擊過美國人權紀錄，認為歐巴馬沒有資格對他說教，情緒激動時甚至飆出髒話。

歐巴馬則回應，飆髒話看來已是杜特蒂的「1種習慣」與「說話方式」，他不會放在心上。

為了髒話風波，美國白宮取消了2人原訂在峰會外場舉行的雙邊會議。2人前天在峰會歡迎晚宴前，有機會在接待室「短暫晤談」，菲律賓外交部官員當時稱，2人化解了歧見。

但從歐巴馬與杜特蒂昨天的第2輪交鋒來看，歧見顯然沒有化解。1050909

(中央社)