科學評估：降血脂藥物statin利大於弊
今天公布的科學性評估指出，抗膽固醇藥物「斯達汀」（statin）保護心臟效用遠大於副作用。報告還說，過去相關研究多數設計不佳，以致許多人對statin類藥物卻步，徒冒生命風險。
此份評估的作者群表示，先前有試驗證明statin類藥物不好，但那些試驗採用的卻是無法得出結論的研究設計；他們今天發表這份評論就是希望「幫忙醫生、病患和大眾根據更多資訊做出決定」。
此團隊的分析顯示，statin類藥物可預防許多心臟病發和中風案例，遠高於其造成肌肉問題或糖尿病的機率。
共同撰寫這份評估、並於「刺胳針」（Lancet）發表報告的牛津大學納菲爾德學院人群健康系（NuffieldDepartment of Population Healt）學者柯林斯（RoryCollins）表示：「我們低估了好處，高估了壞處。」
statin類藥物使用已約30年，多用於降低和心臟或動脈疾病相關的低密度脂蛋白（LDL）膽固醇，也就是所謂的「壞膽固醇」。
通常statin類藥物會被開立給已罹患心血管疾病的患者，作為「次級預防」藥物，但漸漸也會開給有高血壓或糖尿病的高風險群，作為「初級預防」藥物。
今天發表的評估顯示，以「次級預防」藥物服用statin 5年，藉此降低膽固醇，1萬人可有1000人避免「重大心血管事件」。
而以「初級預防」藥物服用statin者，1萬人中可有500人避免心臟病發、中風或冠狀繞道等重大狀況。（譯者：中央社鄭詩韻）1050909
(中央社)
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