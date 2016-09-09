福原愛改名江愛？ 日媒：不會！

福原愛和江宏傑曬恩愛。(資料照／擷自onj.livedoor.biz)

近日台灣桌球好手江宏傑，與日本女桌甜心福原愛2人的婚事傳開，成為一樁台日桌壇的美麗佳話，這對熱戀1年多的桌球佳偶也將在本月正式登記，而昨日就有日媒報導，福原愛將不會照日本習俗改為夫姓，且日後也將會持續參加桌球賽事。

日本媒體NHK在昨天的晚間新聞中表示：「兩人不會馬上同居，也不會變更國籍。福原愛並不會按照日本慣例改夫姓成為『江愛』，雙方都會保留自己的姓氏。福原愛也會繼續參加桌球比賽。」

依據日本法務省規定，如有在日本使用的需要，與本籍人士結婚的外籍配偶可以自行選擇更改姓名，以符合日本人的習慣；而對２人結婚一事，福原愛尚未在自己的推特、微博以及部落格有任何的發言，根據《NHK》得到的訊息指出，福原愛個人事務所工作人員表示：「目前暫時不會對此進行回應，過幾天再說。」

(中時電子報)