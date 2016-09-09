女子萬華站落軌意外 影響1250旅客

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台鐵107次自強號今天上午7時36分通過萬華站東主正線時，突然有1名女性旅客掉落到軌道遭撞，台鐵表示，這起事件影響4列次，延誤1250人。

這名旅客無呼吸心跳，已送往台灣大學醫學院附設醫院急救。

台鐵也安排107次自強號車上旅客改搭1127次及109次，107次經處理後在8時28分開車，共影響4列次，共1250名旅客。1050909

(中央社)