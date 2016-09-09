年改會委員葉大華建議暫停開會 別再演真人實境秀

國家年金改革委員會委員、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華9日前往電台接受專訪。（姚志平攝）

國家年金改革委員會委員、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華9日前往電台接受專訪，對於年金改革委員會發生口角與拍桌，葉大華建議暫時停止開會，不要再「真人實境秀」讓少數人在那裏表演。

葉大華表示，開了那麼多次會議，民眾批評看到的都是吵架，如果部分委員仍無法理性溝通，她建議暫時停止開會，不要再「真人實境秀」讓少數人在那裏表演，並加速對社會大眾的教育，然後送分區座談及國是會議，再送到立法院。

(中時)