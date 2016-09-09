當你老了 香港老人相關服務因應而生

特派員看世界專欄去年初起，香港道路上多了一種車身高大、外觀十分寬敞的計程車，除可搭載一般乘客，還專門針對行動不便的老人提供相關服務。

這種計程車與傳統營業車一樣，整體車身為紅色，車頂有「TAXI」標記。

但與傳統計程車不同的是，這種計程車特別受到需要坐輪椅的老人及家屬的歡迎，因為它的車體高大，並安裝了讓輪椅滑行的板及拉動帶，可直接將老人連人帶輪椅送上車，老人不需要離開輪椅。

不願具全名的張先生近日接受中央社記者街訪時說，他88歲的母親3年前住進老人院，他定期將母親帶回老家住上兩、三天，來回之間都要搭乘計程車。

他說，母親不良於行，要坐輪椅。他每次帶母親往返老人院和老家時，總覺得有點煩惱，因為要攙扶母親上下計程車，害怕一個不小心，讓她跌倒。

張先生說，幾個月前，從朋友口中得知市面上多了這類型計程車，開始使用它的服務至今，覺得非常方便。

他說，由於這種計程車不是到處有，因此每次都要預約，預約要另外繳付港幣80元（約合新台幣320元），而他樂於繳付，因為它可以連人帶輪椅一同送上車，免除老人上下輪椅之苦。

他說，不知這種計程車何時將在市場上出現，但對他來說帶來了很大方便。

如果從香港人口老化的程度看，這種計程車確實符合市場需求。

依照香港政府統計處去年公布的數字，本地人口老化問題持續。2014年每6人就有1人超過65歲以上，老人占人口比例達15%。

若以去年730萬人口計算，老人達110萬人。

老人人口增加，意味與老人有關的服務需求跟著上升，當局的政策也要向老人方面傾斜。

現任行政長官梁振英上任近4年來，雖然每年的施政報告中都會加大力度提出照顧老人的政策，都始終滿足不了不斷增加的需求。

政府資助的一些機構也有專車接送坐輪椅的老人，且不需預約費，但僧多粥少，預約通常十分困難。現在有民營機構看準市場而提供這種貼心服務，既可賺錢，又受到有需要市民歡迎，可說達致雙贏。1050909

(中央社)