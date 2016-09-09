當你老了 香港老人相關服務因應而生
特派員看世界專欄去年初起，香港道路上多了一種車身高大、外觀十分寬敞的計程車，除可搭載一般乘客，還專門針對行動不便的老人提供相關服務。
這種計程車與傳統營業車一樣，整體車身為紅色，車頂有「TAXI」標記。
但與傳統計程車不同的是，這種計程車特別受到需要坐輪椅的老人及家屬的歡迎，因為它的車體高大，並安裝了讓輪椅滑行的板及拉動帶，可直接將老人連人帶輪椅送上車，老人不需要離開輪椅。
不願具全名的張先生近日接受中央社記者街訪時說，他88歲的母親3年前住進老人院，他定期將母親帶回老家住上兩、三天，來回之間都要搭乘計程車。
他說，母親不良於行，要坐輪椅。他每次帶母親往返老人院和老家時，總覺得有點煩惱，因為要攙扶母親上下計程車，害怕一個不小心，讓她跌倒。
張先生說，幾個月前，從朋友口中得知市面上多了這類型計程車，開始使用它的服務至今，覺得非常方便。
他說，由於這種計程車不是到處有，因此每次都要預約，預約要另外繳付港幣80元（約合新台幣320元），而他樂於繳付，因為它可以連人帶輪椅一同送上車，免除老人上下輪椅之苦。
他說，不知這種計程車何時將在市場上出現，但對他來說帶來了很大方便。
如果從香港人口老化的程度看，這種計程車確實符合市場需求。
依照香港政府統計處去年公布的數字，本地人口老化問題持續。2014年每6人就有1人超過65歲以上，老人占人口比例達15%。
若以去年730萬人口計算，老人達110萬人。
老人人口增加，意味與老人有關的服務需求跟著上升，當局的政策也要向老人方面傾斜。
現任行政長官梁振英上任近4年來，雖然每年的施政報告中都會加大力度提出照顧老人的政策，都始終滿足不了不斷增加的需求。
政府資助的一些機構也有專車接送坐輪椅的老人，且不需預約費，但僧多粥少，預約通常十分困難。現在有民營機構看準市場而提供這種貼心服務，既可賺錢，又受到有需要市民歡迎，可說達致雙贏。1050909
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範