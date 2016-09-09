疑疲勞駕駛 大貨車撞毀路燈16輛機車

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一輛大貨車今天凌晨4時許在台南市區撞毀路旁16輛機車，連路燈都被撞斷，所幸無人受傷；警方初步調查，疑因王姓男子疲勞駕駛打瞌睡惹禍。

這起車禍意外發生在台南市北區公園路，大貨車橫掃路旁16輛機車，撞斷路燈，因車身高，還損及部分建築物招牌，有些居民被巨大撞擊聲驚醒，趕緊出門查看。

當時夜深人靜，街道空無一人，警方獲報趕到現場，未發現有人受傷。

警方表示，48歲王姓男子駕駛26公噸大貨車，從台中南下台南，疑疲勞駕駛打瞌睡，才造成這起意外，警方將依法處理。1050909

(中央社)