巴西市政選舉 羅賽芙為左派候選人站台
今年10月，巴西將舉行市政選舉。前工黨籍總統羅賽芙雖被彈劾下台，仍將積極為里約熱內盧、快樂港和薩爾瓦多等首府的左派政黨候選人助選。
羅賽芙（Dilma Rousseff）此舉的目的，不外乎是為自己角逐2018年的國會議員選舉奠定基礎。巴西參議院雖罷免羅賽芙的總統職位，卻未褫奪她擔任公職的權利。
羅賽芙離開總統府後，將在里約和南大河州首府快樂港（Porto Alegre）兩地來回跑。
雖然羅賽芙目前的投票區在快樂港，而那裡也是她在巴西政壇崛起的地方，但里約是羅賽芙在東南部民意支持度最高的首府，所以決定將居所設在里約的伊帕尼馬（Ipanema）區。
羅賽芙將在快樂港為工黨（PT）籍市長候選人彭特（Raul Pont）站台，在里約支持巴西共產黨（PCdoB）籍候選人費加利（Jandira Feghali）。
東北部薩爾瓦多巴西共產黨籍候選人葡萄牙（Alice Portugal）是羅賽芙的忠實擁護者，所以在羅賽芙為她站台的同時，葡萄牙也將對羅賽芙被彈劾做出聲援。
薩爾瓦多是巴西第3大選區，現任市長是民主黨籍新星尼托（ACM Neto），但多數市民在近幾屆總統選舉都投票給工黨和羅賽芙，且薩爾瓦多所在的巴伊亞州（Bahia），過去10年都由工黨執政。
巴西民調公司Ibope針對取代羅賽芙就任總統的泰梅爾（Michel Temer）政府的最新民調指出，薩爾瓦多的評價最差：53%認為泰梅爾政府的表現差或極差。
另1名羅賽芙的忠實捍衛者、前勞動暨社福部長羅賽拖（Miguel Rossetto）表示，羅賽芙也將參與電視選舉宣傳短片的錄製工作。1050909
(中央社)
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