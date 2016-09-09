北韓可能有爆炸發生　日：核試可能性高

我要評比

美國地質調查所（USGS）今晚指出，北韓「可能有爆炸發生」。外界廣為揣測，認為平壤可能進行核試。日本政府認為，北韓進行核試的可能性很高。

法新社報導，USGS網站聲明：「可能的爆炸，就位在北韓過去進行核試地點附近。若這真的是爆炸，USGS的國家地震資訊中心（National Earthquake Information Center）無法斷定可能是核試或其他可能的哪1種爆炸。」

路透社報導，日本政府發言人今天指出，北韓進行核試的可能性很高。

日本內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）在記者會上指出，首相安倍晉三已指示相關部會蒐集並分析有關北韓的情資。（譯者：中央社何宏儒）1050909

(中央社)