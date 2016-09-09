NBA》歐尼爾回憶當初抉擇 留魔術仍可奪冠

歐尼爾最近常在思考，假如1996年他沒離開魔術，到底結局會怎樣。(美聯社)

隨著「俠客」歐尼爾入選籃球名人堂，讓他不禁回想1996年夏天選擇從魔術離開，加盟湖人的生涯最重要決定，「我一直在想這件事情，假如我沒有離開魔術，或許我可跟『一分錢』哈達威一起拿下2個或3個總冠軍。」

在1995年NBA總冠軍賽，歐尼爾領軍的魔術，慘遭歐拉朱萬率領的火箭4比0橫掃出局，到了隔年夏天，成為自由球員的歐尼爾，選擇與湖人簽下7年1.2億美元合約，隨後跟布萊恩、「禪師」菲爾傑克生攜手完成3連霸壯舉。

歐尼爾認為，假如自己選擇繼續留在魔術，應該可以取得跟湖人差不多的成就，哈達威也不會陷入經常受傷的窘境，「因為假如我留在魔術，哈達威的身體壓力會更小，讓他生涯維持久一點，我們有可能一起拿2到3個總冠軍。」

(中時電子報)