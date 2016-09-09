女高中生遭自強號撞擊 命危搶救中

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(中央社記者朱則瑋台北9日電）台鐵萬華站月台一名女高中生，今天早上7時36分從月台掉落至站內軌道，遭行駛過的107次自強號撞擊，當場沒有生命跡象，被警消送醫急救。

台鐵107次自強號從基隆開往潮州，高速行駛通過萬華站時，1名女高中生從月台墜落，列車煞車不及撞擊，女子全身是血，警消人員到場把人救出時，她已無呼吸心跳，被送往台大醫院。

台鐵表示，意外發生後，107次自強號停在現場，等處理完成後，於8時28分開車，誤點55分鐘，影響4列次、1250人，詳細落軌原因，仍待警方進一步調查。1050909

(中央社)