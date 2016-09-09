情書20週年重映 中山美穗驚喜訪台

日本經典愛情電影「情書」在台上映20週年，今天以數位修復版重新上映，主演的46歲日本演員中山美穗驚喜訪台，在社群網站Instagram貼出與電影院「情書」看板合影。

中山美穗跨足電視、電影及唱片，曾演出多部人氣日劇，被封為「日劇女王」、「月九女王」。以純愛經典「情書」走紅全亞洲，中山美穗分飾兩角，成為演藝生涯代表作。

以數位修復版重新上映，中山美穗昨天深夜在社群網站Instagram貼出兩張與電影院「情書」看板合影照片，一張是模仿看板仰望、一張是站在看板前背影，還有單拍看板，讓台灣粉絲非常驚喜，留言「女神降臨台灣」，還有人稱讚中山美穗依然那麼美。

「情書」由日本名導岩井俊二執導，中山美穗、演員豐川悅司、柏原崇、酒井美紀主演，「情書」西元1996年登台上映，創下新台幣3000萬元票房佳績。

電影漫天飛舞的雪景讓人深刻印象，其中由中山美穗飾演的「渡邊博子」到未婚夫遇難的山上，站在雪地對山頂放聲大喊「你好嗎？我很好」，經典畫面與台詞深植影迷心中。1050909

(中央社)