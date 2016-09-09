情書20週年重映 中山美穗驚喜訪台
日本經典愛情電影「情書」在台上映20週年，今天以數位修復版重新上映，主演的46歲日本演員中山美穗驚喜訪台，在社群網站Instagram貼出與電影院「情書」看板合影。
中山美穗跨足電視、電影及唱片，曾演出多部人氣日劇，被封為「日劇女王」、「月九女王」。以純愛經典「情書」走紅全亞洲，中山美穗分飾兩角，成為演藝生涯代表作。
以數位修復版重新上映，中山美穗昨天深夜在社群網站Instagram貼出兩張與電影院「情書」看板合影照片，一張是模仿看板仰望、一張是站在看板前背影，還有單拍看板，讓台灣粉絲非常驚喜，留言「女神降臨台灣」，還有人稱讚中山美穗依然那麼美。
「情書」由日本名導岩井俊二執導，中山美穗、演員豐川悅司、柏原崇、酒井美紀主演，「情書」西元1996年登台上映，創下新台幣3000萬元票房佳績。
電影漫天飛舞的雪景讓人深刻印象，其中由中山美穗飾演的「渡邊博子」到未婚夫遇難的山上，站在雪地對山頂放聲大喊「你好嗎？我很好」，經典畫面與台詞深植影迷心中。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。