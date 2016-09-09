大馬出現首宗茲卡孕婦病例

馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉(Subra Maniam)證實，大馬柔佛州新山的一名27歲孕婦感染茲卡病毒，成為大馬首宗孕婦感染茲卡病毒的確診病例。

蘇巴馬廉召開記者會表示，這名懷有3個月身孕的婦女是昨天證實感染，由於身體不適，送往醫院檢測後發現結果呈陽性，目前已留院治療。

他表示，茲卡對一般人而言應不會造成太大的風險，至少暫時不會導致死亡，惟對孕婦威脅性較高，可能會造成生出來的小孩有天生缺陷。

大馬上週發現首起茲卡病例，病患為61歲男子，目前已病逝，為死因為其他併發症。這名病患在8月30日求醫之前，即已患有高血壓、冠心症、慢性腎臟病、腎結石和痛風，最終因心臟病引起的併發症過世，證實與茲卡病毒感染無關。1050909

(中央社)