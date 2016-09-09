年金改革時程 委員：不能有髮夾彎

年金改革預計明年2到3月將修正草案送立法院，總統府國家年金改革委員會葉大華今天表示，「就是要監督他們，不能髮夾彎」。

國家年金改革委員會昨天舉行第12次會議，委員會副召集人林萬億表示，預計還要舉行8次委員會，接著辦分區座談和國是會議，預計明年2到3月左右將修正草案送到立法院。

葉大華接受廣播節目訪問，主持人問到「2、3月送草案，民進黨執政當局不會有髮夾彎，屈服於不改革」？

她說，「我們不能讓他們髮夾彎啦」，花這麼多力氣，大家也覺得要改了，就是要監督不能髮夾彎。

葉大華表示，九三退休軍公教遊行後，更堅定人民改革意志，上街軍公教朋友有自力救濟權，但把群眾帶上街頭，主其事者真要負責任，把群眾帶往哪個方向很重要，「如果你們也覺得自己支持改革，就把支持改革的具體版本拿出來討論」。

她說，委員會開這麼多次會後，陸續受外面民眾批評「怎麼都看到你們吵架、在亂」；現在13種制度已攤開，假如未來這2、3次會部分委員仍無法理性溝通，「我也會建議暫時停止，不要再開了」，接下來進行分區會議。

葉大華表示，如果再1、2次仍無法理性討論，「不要再做這種真人實境秀，就在表演、（某些委員）他看到鏡頭就開始會抓狂，就會有些不理性」。

她說，直播看起來很公開透明，但要適可而止，免得被有心人操弄或作秀表演；現在停止也好，大家都知道這些資訊了，應加速公眾教育，行政院年金改革辦公室要加速對社會大眾的教育，太多資訊亂傳，民眾有權參與制度討論，要趕快預備好國是會議，而真正戰場還是在立法院。1050909

(中央社)