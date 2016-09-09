中信金案 特偵組今第三度提訊辜家總管吳豐富

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特偵組偵辦中信金弊案，今天上午第三度提訊辜家大總管吳豐富，進一步釐清中信金投資境外、境內的資金調度細節。目前偵訊仍持續進行中。

特偵組懷疑，吳豐富涉嫌違法調度中信金約3億美元，至中信慈善基金會董事長辜仲諒等人掌控的私人帳戶。

特偵組懷疑，吳豐富負責境內、境外資金調度，而吳疑似利用職務之便，侵占上億元款項，並將款項化整為零，分拆後以層層轉匯、假充銷、投資不動產等方式非法挪用，掏空中信金控資產，之前聲押吳獲准。

特偵組在8月24日、9月7日兩度提訊吳豐富，今早是第三度提訊他釐清案情。

(中時)