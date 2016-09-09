梁文傑：2025年印尼經濟超台 台獨還有何吸引力？

台北市議員梁文傑。（資料照/張立勳攝）

民進黨台北市議員梁文傑投書媒體《從高雄果菜市場拆遷談談台獨的未來》，他在臉書放上連結表示「本人講真話，關心的是下一代。聽懂就聽懂，被罵就被罵囉!」內容最後提到最快2025年，印尼國民所得就要超越台灣，一旦連印尼都經濟超台時，民進黨的台獨理念還有什麼吸引力可言。

梁文傑投書《上報》，從高雄市十全路果菜市場拆遷案談起，並舉陳水扁擔任台北市長時，強力拆遷台北市最大的違建聚落，建設台北市南京東路和林森北路口的14、15號公園。當時有一個住戶自殺抗議，並讓陳水扁得到「鴨霸扁」稱號，也很大程度導致陳水扁台北市長連任失敗。

但是，梁文傑說，若陳水扁當年沒有賭上自己市長連任之路，這塊全台北最大的違建聚落到民國150年都不會有任何市長敢動。高雄市十全路果菜市場一拖40年，就是因為歷任市長都要「溝通溝通再溝通」。梁文傑說，陳菊和阿扁一樣選擇「不鄉愿」。

在台灣，一條短短的桃園機場捷運可以蓋20年還沒通車，桃機第3跑道因為土地徵收和環評問題，最快要到2030年才有可能完工。梁文傑表示，然而台灣人似乎對這種無效率司空見慣，所有人在牽涉到自己利益時都要求「溝通溝通再溝通」，卻渾然沒警覺最快到2025年，印尼的國民所得就要超越台灣。

梁文傑說，民進黨的理念是台獨，但是今天中國已是世界第2大經濟體，GDP是台灣16倍。若連印尼都超越台灣時，台獨理念還有什麼吸引力?當前大家迫切需要的，恐怕不是一個又一個強調溝通實則怕事的政治人物，而是只要一旦符合法律程序，就真正敢為歷史負責的政治領袖。

這篇投書在臉書引發議論，梁文傑表示「本人講真話，關心的是下一代。聽懂就聽懂，被罵就被罵囉，很多人說我講話要含蓄一點，但我一點也不在意。」

網友在底下留言爭論「什麼印尼即將超越台灣？人家印尼是個正常/正式國家這一點，就足夠遠遠把你丟在後面看車尾燈了好嗎？」、「很有擔當!」、「竟然連印尼獨立是當年台獨先賢冒死大力援助也不知道，還有臉談理念。 」、「太佩服你了，敢與這群社運流氓對幹。」

(中時電子報)