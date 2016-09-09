禮盒變身彈珠檯 老字號香腸品牌新創意
「打香腸」是台灣六○年代的國民運動，也是許多四、五年級生印象最深的童年回憶。以生產香腸聞名的知名品牌黑橋牌食品，今年中秋特別推出復古版的「打香腸彈珠檯禮盒」，將裝香腸或乾貨食品的禮盒，變身成為「彈珠檯」，讓消費者可以一面享用美食，一面玩打彈珠遊戲。
六○年代十分盛行的「打香腸」活動，一般有「擲骰子」與「打彈珠」等2種玩法。消費者閒暇時，會以1根香腸作為本金，與香腸攤老闆比高下。
設計彈珠檯禮盒的黑橋牌年輕團隊表示，此趣味的打彈珠禮盒最近上市不到1個月，就受到大批消費者的喜愛；尤其是對4、5年級的民眾特別「有感」，因為能夠喚起這群中年族群的青春少年回憶。黑橋牌在全國30家直營門市同步推出復古版的「打香腸彈珠檯禮盒」，具有傳承台灣價值記憶與在地品牌的意象，也獲得大人、小孩的肯定與喜愛。。
門市人員也說，彈珠檯禮盒採防水、防滑面紙製成，成本較高，盒內還有附件及說明書、彈珠，可供親子共同DIY組裝；民眾只要購買2至4斤的香腸或一定金額以上的乾貨，再加付50元，即可購買彈珠檯禮盒。
(中時)
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