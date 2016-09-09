跟范冰冰爭搶霍心捧花 胡歌終於說出隱情

胡歌還原霍心大婚搶捧花真相，表示自己沒那麼想婚，衝第一跟范爺爭，也不是出自個人意願的。(取材自微博)

男神胡歌。(中時資料照片)

在古裝劇《瑯琊榜》中，飾演梅長蘇一角展露內斂深厚演技而翻紅的中國男星胡歌，演藝生涯中歷經波折眾人知，然30好幾的他，私生活及感情世界向來低調，沒想到日前林心如、霍建華在峇里島舉辦婚禮，胡歌竟被爆衝上前去跟范冰冰爭捧花，讓粉絲又是喜又是愁，懷疑男神身旁有了好對象，興起想婚的念頭，而昨天他出席GQ年度人物盛典，竟了結了眾人的疑惑，還原事件現場。

據《騰訊娛樂》報導，男神胡歌昨出席GQ年度人物盛典，媒體的焦點仍在他的終身大事上，也提及了「搶捧花事件」，胡歌無辜地表示，丟捧花時他跑第一，並非出自個人意願，「是被吳奇隆推上去的」，還笑稱自己對婚事不急，竟說：「彭于晏都還沒結婚呢！」，聰明把另一個人拖下水，超級高招！

(中時電子報)