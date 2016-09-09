談亞投行 美仍保持距離

美國財政部助理部長拉哥（Marisa Lago）今天說，美國仍不考慮加入亞洲基礎設施投資銀行（AIIB），而會非常專注達成對亞洲開發銀行（ADB）的承諾及強化亞銀功能的方法。

亞洲開發銀行副行長格羅夫（Stephen Groff）談到亞銀及亞投行間的競爭與合作時則說，有競爭是好事，他不認為亞投行的出現、對現行國際金融機構體系是挑戰，亞銀有50年的經驗，是有號召力、值得信賴的夥伴，且具備長期的融資經驗、標準與專業，亞投行還需要時間才能達到這些成就。

華府智庫全球發展中心（Center for Global Development）今天舉行亞銀成立50週年的研討會，多數討論仍聚焦於美國與日本主導的亞銀、未來與中國成立的亞投行間的競合關係。

參與座談的約翰霍普金斯高等國際研究學院教授東瑟芙（Cinnamon Dornsife）認為，沒有人能忽視中國已有實力自己成立國際金融機構，雖然中國已承諾會採取與現行國際金融機構一致的運作標準，但對於亞投行內部的監管與治理，她仍有疑慮，認為須要關注。

拉哥和格洛夫在回答中央社記者提問時、沒有對亞投行有負面看法，但拉哥重申，美國現階段仍不考慮加入亞投行，而是會專心致力於達成對亞銀的承諾及強化亞銀功能的方法。

亞銀這50年來已提供融資達2500億美元，其中，美國提供的資金就有近2300億美元；這些年來，已有2460億美元用於審核通過的區域基礎設施項目與計畫，38億美元用於技術援助。

有美國民眾質疑，美國為何要將民眾納稅錢投資在對外援助上，拉哥強調，美國推動「重返亞洲」，需要有這些投資，因為這事關美國國家安全與利益。

相較與亞投行，亞銀有哪些優勢、可以說服區域國家仍可依靠亞銀？對此，格洛夫說，亞銀有50年的發展經驗，是有號召力且值得信賴的夥伴，並具備長期的融資經驗、運作標準與專業，但他說，他不會使用「優勢」這字眼，這只是兩個機構間的不同處，而這些是亞投行需要時間、才能達到的。

事實上，亞投行不久前已與亞銀及世銀簽署聯合融資備忘錄，他還指出，有競爭是好事，他也不認為亞投行的出現，對現行國際金融機構與體系是挑戰，但如果要說有什麼是亞銀能像中國所主導的亞投行學習的，他提到「管道」（access），中國在與各不同群體及社區間創造聯繫管道的能力，是亞銀可以學習的。

格洛夫也說，台灣是亞銀的成員，雙方間合作良好，亞銀對台灣過去在資金及提供優惠上的貢獻要表達感謝，也希望未來能繼續與台灣的政府合作。

他指出，整個亞洲發展和過去50年相較、有天翻地覆的改變，而區域國家的需求、也和過去有所不同，亞銀會繼續維持與區域內的聯繫，持續提升效率與融資利率的彈性。1050909

(中央社)