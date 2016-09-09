北韓國慶日 5.3地震據信是核試
南韓氣象廳表示，美國地質調查所（USGS）今晨偵測到北韓規模5.3地震活動似乎是核試，而今天適逢北韓國慶日。
法新社根據南韓聯合新聞通訊社報導，南韓氣象廳表示，這起震動很可能是北韓第5度核試。
報導引述1名氣象廳官員指出：「北韓規模5.0人為地震…很可能是核試。」另1名不具名政府官員告訴韓聯社：「鑒於這起地震的地點和規模，核試可能性很高。」
路透社報導，這起地震活動在北韓1月第4度核子試爆的核試地點附近偵測到。美國地質調查所表示，這起震動是在地面上偵測到，而自然發生的地震通常是在地表下。
調查所表示，這起當地時間上午9時30分的活動，震源深度0公里，震央在松濟北干（Sungjibaegam，音譯）東北東18公里處。
北韓1月核試和今年一連串飛彈試射，已違反聯合國安全理事會決議。（譯者：中央社盧映孜）1050909
(中央社)
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