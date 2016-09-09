鋒面滯留影響 鄭明典：彷彿梅雨季

我要評比

中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典今天在社群網站臉書（facebook）貼文表示，預報員在天氣圖上標示了滯留鋒面，就通過台灣北端，時間彷彿回到梅雨季。

他說，在滯留鋒面影響下，台灣附近天氣不穩定，隨時都可能有強對流胞發展，但對流胞間還是有晴空，有些地方還是可能出太陽，很難預報的天氣變化，需用即時天氣訊息反映。

鄭明典表示，民眾要多多注意氣象局發布的即時天氣訊息，如果能注意衛星雲圖或雷達回波變化更好。1050909

(中央社)