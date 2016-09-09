關島附近熱帶低壓將成颱 中秋節恐擾台

今年中秋節可能有颱風來掃興，氣象局今天說，關島附近有一熱帶性低氣壓未來有機會發展成颱風朝台灣移動，專家吳德榮也提醒民眾要密切觀察。

受滯留鋒面影響，今天全台天氣都不穩定，中央氣象局說，這樣溼答答的天氣型態將持續到週日，下週一台灣附近轉為偏東北風的天氣，中南部雨勢趨緩，但迎風面的北部和東半部仍有短暫雨。

不過，距離中秋節剩不到一週，民眾賞月、出遊、烤肉計畫卻可能被打亂，中央氣象局預報員徐仲毅說，目前關島附近有一熱帶性低氣壓，有機會發展為颱風，並沿著太平洋高壓邊緣朝台灣移動，氣象局正密切觀察中。

中央大學大氣系副教授吳德榮在洩天機教室專欄中分析，根據歐洲中期預報中心電腦模擬顯示，未來一週西北太平洋將有2至3個颱風生成，其中位在關島附近的熱帶性低氣壓可能會在週末發展為今年第14號颱風莫蘭蒂（Meranti）。

他表示，如果莫蘭蒂颱風形成，之後將受太平洋高壓導引，向西北西移動，但會多靠近台灣在逐漸北轉就還得再觀察，他也補充，依照美軍聯合警報中心的相關預報，如果確定形成颱風，5天後將行進至宮古、石垣島附近。

他提醒，受限於科技極限，距今6、7天的預報誤差超過600公里至1000公里以上都是很常見的狀況，因此未來對台灣影響程度還要再持續關注。1050909

(中央社)