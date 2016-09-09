陸8月CPI年增1.3% 今年最低

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

中國大陸國家統計局今天公布，8月消費者物價指數（CPI）年增1.3%，為今年以來最低。

根據大陸國家統計局上午在官網新公布的「居民消費價格變動狀況」，8月CPI年增率1.3%、月增率0.1%。1至8月平均值年增2%。1050909

(中央社)