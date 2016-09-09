中秋假期出國 領務局籲先檢查護照效期

我要評比

外交部領事事務局今天表示，中秋連續假期即將來臨，提醒民眾若連假期間有出國計畫，應先檢視護照效期是否為6個月以上以及相關簽證資訊。

領務局指出，9月15日至18日是中秋連續假期，提醒民眾在出國前，應先檢視護照效期是否為6個月以上，以及相關簽證資訊，若欲換發護照者請儘早至外交部領事事務局、外交部中部、南部、東部及雲嘉南等各辦事處辦理。

至於已申請換、補發護照者，領務局提醒也應及時領照，以避免影響出國行程。1050909

(中央社)