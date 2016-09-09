澎金馬離島運動會 晚間登場
今天是體育節，第6屆離島運動會及第60屆縣運會，晚間在澎湖縣立體育場隆重登場，展開為期3天的競技，精彩可期。
配合離島運動會，澎湖「活力菊島、再造社區」拔河與趣味競賽，今天中午提前在體育館展開。
兩年一次的第6屆離島運動會，澎湖縣以辦喜事的心情來主辦，並結合第60屆縣運會一起舉辦，讓運動賽事更加精彩，各項賽事都準備就緒，迎接澎金馬3縣的選手同場競技。
第6屆離島運動會及第60屆縣運會，共計有金馬澎等3離島縣參加，今年所有參賽隊伍共計有62支，隊職員選手高達近3000人，歷年來之最。其中金門縣將由副縣長吳成典率隊近200人隊職員、連江縣則由縣長劉增應親率150餘人、地主澎湖縣94人，其餘為各鄉市、國中小等代表隊，澎湖最偏遠的三級離島花嶼國小，也選派5名選手參賽。
離島運動會及縣運會，除了田徑賽外，還有木球、棒球、慢壘、籃球、羽球、排球、足球、桌球、游泳、磯釣等項目與風帆船體驗，部分賽事已提前開打，11日完成所有賽事。1050909
(中央社)
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