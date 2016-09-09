不滿大巨蛋不解約 護樹團體北市府前抗議
(中央社記者朱則瑋台北9日電）台北市府昨天宣布暫時保留終止大巨蛋契約權利，護樹團體今早前往北市府前抗議，直批市長柯文哲「信用破產」、「被財團綁架」。
松菸護樹志工團、松菸公園催生聯盟、台灣護樹團體聯盟及台灣蠻野心足生態協會等團體，今天早上共同前往北市府前抗議，高舉「人無信不立」、「狼來了市長信用破產」等標語，痛批柯市府對大巨蛋處理不當。
松菸公園催生聯盟召集人游藝說，市長柯文哲把大巨蛋標準，降到只須符合公安標準就好，那請問監察院糾正的大巨蛋BOT案39項缺失，要怎麼改回來？這個大弊蛋已由北檢積極偵辦，如果到時司法判定有罪，柯文哲不就變成蓋好這貪腐地標的人嗎？這樣要如何跟台北市民交代。
游藝表示，當時自己是把票投給柯文哲，原以為台北可以「改變成真」，昨天柯市府面對黑心財團奸計，竟然就這樣被騙了，在遠雄沒有完成建照變更時，矇著眼睛做出續建決定。
護樹團體共同提出呼籲，要求北市府應把大巨蛋案交由司法訴訟，釐清案情，並在BOT契約終止後，透過聽證等程序，由台北市民決定大巨蛋去留，以及重建松菸公園願景；19日北市議會將開議，他們呼籲議員秉持追求公平正義理念，處理大巨蛋案。1050909
(中央社)
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