田徑》教練團改組 備戰台北世大運與印尼亞運
今年里約奧運台灣田徑取得歷來最多6席參賽資格，雖然最終成績不盡理想，但為了提前備戰2017台北世大運與2018印尼亞運，中華田協日前進行國家隊教練團改組動作，找來專長跳部的許唐漢執掌兵符，以及短距離陶武訓、長距離許績勝，搭配原有的跳高孫念祖、擲部薛聖融，組成新教練團，期盼能在未來的兩項國際大賽取得好成績。
許唐漢表示，中華田協已於9月1日展開第一階段培訓工作，針對目前現階段達標的選手以及具備有潛力優秀的青年好手，調訓國家訓練中心，而這些選手們就是田徑協會長期關注的潛優選手，例如：陳傑、黃士峰、向俊賢、楊俊翰等，都是田徑協會在青少年時期，長期追蹤培訓下的優秀運動員。
許唐漢指出，2017年世界大學運動會在我國台北舉行，上一屆田徑項目，共獲得一銀一銅（標槍、跳高），能在如此國際性比賽奪牌實屬難得，而本屆仍然有幾面奪牌機會，也許能超過以往，尤其是奧運選手，男子標槍、男子跳高、男子400公尺跨欄、男子跳遠、男子400米公尺接力都有奪牌實力。
2017年世界大學運動會及2018年亞運培訓第一階段第一期培訓選手名單有男子張銘煌、馬皓瑋、林哲申、賴晉豪(鉛球)、陳傑(400公尺與400公尺跨欄)、楊隆翔(400公尺)、吳漢威(110公尺跨欄)、余嘉軒(400公尺跨欄)、向俊賢(跳高)、楊俊瀚(100公尺與200公尺)、林鴻敏、林家顥、林子齊(跳遠)、李奎龍(三級跳遠)、黃士峰、鄭兆村、王偉任(標槍)、陳家薰、劉兆軒、王偉旭(100公尺與400接力)、女子洪珮寧(三級跳遠)、李采懌(鐵餅)、張竹(標槍)、張珈鳳(競走)、朱佳翎(七項全能)、劉亞君(100公尺跨欄與跳遠)、游雅君(半程馬拉松)共26位選手。
(中時電子報)
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