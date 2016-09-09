Fresh Taiwan X Vibrant Taichung出擊！進擊東京國際禮品展
第82屆「東京國際禮品展（TOKYO INTERNATIONAL GIFT SHOW）」已於9月7日盛大開展，展期自9月7日(星期三)至9日(星期五)，是日本歷史非常悠久國際商業展會。今年由台灣文化部帶領，首次以大台灣館的形象與台中市政府合作，從中央層級到地方政府，帶領17家台灣文創業者參與東京國際禮品展。獨特的風格引發不少讚嘆聲，開館首日即吸引滿滿人潮，如知名通路台隆手創館、松阪屋百貨、西武百貨、蔦屋家電 、知名選物店LAFORET 與ＥＬＬＥ雜誌、ＡＸＩＳ雜誌等前來參觀，在展會中可說是最受買家與媒體矚目的展館。
多維度的台灣文創品牌
大台灣館位於禮品展中極具創意與材質多樣性的展館「ACTIVE CREATORS」內，率領17 家台灣文創品牌參展，傳遞台灣美學思維的獨特品味，以及台灣當代生活態度，也將參展商品巧妙地融入充滿台灣在地文化的溫度中，得到買家及媒體很大的迴響。「翔詠設計有限公司」的《SKELOCK》得到輸入人氣品競賽- 審查員特別獎，並於9月8 日晚間進行頒獎。同時，在展期間「創夏設計有限公司」接到捷報，《T+S O3留聲耳機-全域系列》獲得了2016 GOOD DEIGN AWARD的肯定。
今年「Fresh Taiwan」與「Vibrant Taichung」的參展品，分別與具有創意生活空間代表性的代官山蔦屋書店，以及日本大型連鎖生活雜貨商店Loft合作舉辦短期的快閃店（Pop-up store）展售活動，強化台灣文創產品在日本市場知名度，並協助台灣文創業者實際操作日本市場小量採購、集貨供銷的交易模式。期望藉由與優質通路的合作，促成未來長期的發展，擴大台灣品牌在日本市場知名度與影響力。
【展覽資訊】「2016東京國際禮品展（TOKYO INTERNATIONAL GIFT SHOW）」
l 展期 : 2016年9月7至9月9日
l 時間 : 9月7-8日 10:00-19:00/9月9日 10:00-17:00
l 地點 : 日本東京國際展示場Tokyo Big Sight - Reception Hall(ACTIVE CREATORS) 会071、会072
l 地址 : 東京都江東區有明 3-11-1
【Fresh Taiwan Ｘ 代官山蔦屋 ＰＯＰ ＵＰ ＳＴＯＲＥ】
l 展期 : 2016年9月10日(六)至9月25日(日)
l 地點 : 代官山蔦屋書店2號館一樓
l 營業時間: 07:00-02:00(翌日)
l 店址: 東京都涉谷區猿樂町16-15
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範