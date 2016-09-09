Fresh Taiwan X Vibrant Taichung出擊！進擊東京國際禮品展

東京國際禮品展。（台灣創意設計中心提供）

第82屆「東京國際禮品展（TOKYO INTERNATIONAL GIFT SHOW）」已於9月7日盛大開展，展期自9月7日(星期三)至9日(星期五)，是日本歷史非常悠久國際商業展會。今年由台灣文化部帶領，首次以大台灣館的形象與台中市政府合作，從中央層級到地方政府，帶領17家台灣文創業者參與東京國際禮品展。獨特的風格引發不少讚嘆聲，開館首日即吸引滿滿人潮，如知名通路台隆手創館、松阪屋百貨、西武百貨、蔦屋家電 、知名選物店LAFORET 與ＥＬＬＥ雜誌、ＡＸＩＳ雜誌等前來參觀，在展會中可說是最受買家與媒體矚目的展館。

Vibrant Taichung開幕貴賓照。（台灣創意設計中心提供）

多維度的台灣文創品牌

大台灣館位於禮品展中極具創意與材質多樣性的展館「ACTIVE CREATORS」內，率領17 家台灣文創品牌參展，傳遞台灣美學思維的獨特品味，以及台灣當代生活態度，也將參展商品巧妙地融入充滿台灣在地文化的溫度中，得到買家及媒體很大的迴響。「翔詠設計有限公司」的《SKELOCK》得到輸入人氣品競賽- 審查員特別獎，並於9月8 日晚間進行頒獎。同時，在展期間「創夏設計有限公司」接到捷報，《T+S O3留聲耳機-全域系列》獲得了2016 GOOD DEIGN AWARD的肯定。

FTW開幕現場。（台灣創意設計中心提供）

今年「Fresh Taiwan」與「Vibrant Taichung」的參展品，分別與具有創意生活空間代表性的代官山蔦屋書店，以及日本大型連鎖生活雜貨商店Loft合作舉辦短期的快閃店（Pop-up store）展售活動，強化台灣文創產品在日本市場知名度，並協助台灣文創業者實際操作日本市場小量採購、集貨供銷的交易模式。期望藉由與優質通路的合作，促成未來長期的發展，擴大台灣品牌在日本市場知名度與影響力。

【展覽資訊】「2016東京國際禮品展（TOKYO INTERNATIONAL GIFT SHOW）」

0907東京展開幕。（台灣創意設計中心提供）

l 展期 : 2016年9月7至9月9日

l 時間 : 9月7-8日 10:00-19:00/9月9日 10:00-17:00

l 地點 : 日本東京國際展示場Tokyo Big Sight - Reception Hall(ACTIVE CREATORS) 会071、会072

l 地址 : 東京都江東區有明 3-11-1

【Fresh Taiwan Ｘ 代官山蔦屋 ＰＯＰ ＵＰ ＳＴＯＲＥ】

l 展期 : 2016年9月10日(六)至9月25日(日)

l 地點 : 代官山蔦屋書店2號館一樓

l 營業時間: 07:00-02:00(翌日)

l 店址: 東京都涉谷區猿樂町16-15

(中時電子報)