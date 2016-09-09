台灣家長教育聯盟：愛孩子一路久久久

台灣又有一個新的家長團體了，「台灣家長教育聯盟（台家盟）」今天上午正式成立，上百人與會，一同對孩子承諾「愛你一路久久久」。

「台灣家長教育聯盟」的成員許多來自於全國家長團體聯盟（全家盟），包括全家盟前理事長謝國清。每位成員上台致詞前，都被要求講述自己想在書包裡，裝進什麼東西。

謝國清表示，新一波的教育改革應該有新作為，特別選擇9月9日上午9時啟動。他認為，孩子想要的東西太多了，沒辦法所有都裝進去，但希望這個書包是「創新」的書包，讓大家都喜歡。

謝國清表示，年輕人有許多創意和需求，但現在學校裡還是讓年輕人背很重的書包、考很重的考試。20年前他們之中的許多人認為必須推動十二年國教，現在他們覺得應該重來，也邀請新的家長一起來，進行另一波的改變。

今天上午成立大會，教育部長潘文忠也應邀出席，他說，每個孩子的書包不能裝一模一樣的東西，否則台灣的孩子都會一模一樣。

潘文忠表示，教育應該是滋養和培力的過程，不能標準化、一致化，要讓孩子在受教過程中，找到自己的興趣，考慮自己的未來，「書包裡要裝下他一步一步走的未來。」

潘文忠表示，520以來，新政府陸續解開幾個教育的節，包括取消統合視導，讓各縣市多元發展，近日還會解開大學評鑑指標，讓各校多元發展。

民主進步黨籍立委蘇巧慧也出席力挺，她在書包中拿出一個預先準備好的大燈泡，希望每個孩子都能有獨特創意，能夠在自己的興趣和專長發光發熱。

民進黨立委吳思瑤說，她小時有個痛，曾有個男生送她情書，還沒看過就先收好，偏偏老師那一天檢查書包，因帶了違禁品而被罰面壁。她希望未來學生都能有不同的書包，並給予她們放進任何東西的權力，不會被「搜書包」。

台灣家長教育聯盟宣誓要對孩子「愛你一路久久久」，包括三個層次的承諾，包括「莫忘愛自己孩子的初衷」、「莫忘兼顧愛孩子的同僚」、「共同承擔愛孩子的責任」。1050909

(中央社)