古天樂張家輝濃烈兄弟情 飄男男曖昧

電影「使徒行者」中，演員古天樂與張家輝的兄弟情誼是吸睛亮點，兩人生死與共的「濃情」，不少觀眾覺得頗曖昧，兩人不以為意，還笑稱彼此久久見一次面，有如「小別勝新婚」。

由同名熱門港劇改編成電影的「使徒行者」，電影版加入明星陣容更具聲勢，有劇集裡原班人馬，主演卡司更加入3大硬底演員張家輝、古天樂與吳鎮宇，3人在大銀幕交鋒，上演爾虞我詐、鬥智鬥力諜對諜戲碼。

「使徒行者」8月以來陸續在亞洲各地上映，片中驚險火爆動作場面，及到最後一刻猜不出誰是臥底的精彩劇情，讓電影好評不斷。

電影中古天樂與張家輝兄弟情誼意外成為吸睛亮點，兩人生死與共「濃情」，不少觀眾覺得頗曖昧。兩人在劇中有不少對眼橋段，更有一幕兩人在巴西被毒梟追殺，共同殺出血路，古天樂為張家輝擋子彈，最後中彈被張家輝抱入懷中，飄男男曖昧情愫。

古天樂與張家輝都不介意被觀眾覺得感情太好，還不時拿電影中情感開玩笑。張家輝宣傳電影時，都和古天樂分開行動，好不容易碰到面，他笑說，「我們是小別勝新婚，10次工作總有7次見不著古仔（古天樂），就像老婆等老公回家，但都等不到的感受，我現在終於懂了。」

共同演出的資深演員許紹雄看了兩人在巴西的演出都大開玩笑說，「其實這兩人已在巴西結婚了吧，只是回到香港就要辦離婚。」

不過，張家輝說，他們平常都不愛交際，收工頂多一起吃飯就各自回家，全靠在拍片現場磨出好默契，兩人常會不按劇本接話，互相飆戲。張家輝笑說，「古仔常常即興編台詞，我只好硬接下去。」古天樂則回嘴，「張家輝也常這樣啊，大家就只好編下去繼續演。」氣氛相當歡樂。

「使徒行者」將於9月14日在台上映。1050909

(中央社)