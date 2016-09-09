大巨蛋挨遠雄回馬槍？ 柯：以書面承諾為主

台北市長柯文哲。圖／王英豪

就在遠雄表達願配合審查、北市府宣布保留大巨蛋終止契約權利後，遠雄昨再度批評市府的7項公安標準於法無據，頗有「回馬槍」意味，台北市長柯文哲上午對此表示，希望遠雄是一個注重信用的公司，還是以白紙黑字的書面承諾為主，這是建立台灣社會的一種文化、注重credit(信用)，這很重要。

柯文哲重申，這是遠雄的最後機會，當時他們是因為不按圖施工被勒令停工，經過監察院和行政法院判決，都認為北市勒令停工的決定是合法的，這點遠雄要清楚；既然不按圖施工，遠雄只剩下兩個選擇，一是改回原來樣子，不然施工的圖要通過建照變更。

柯文哲說，他的原則是要依法行政，要求企業依法做事，另外作為市政管理者，對公安還是有一定程度的堅持。如果不按圖施工，這就是違建，政府還是不可以讓財團「要怎麼幹就怎麼幹」，這是很重要的一個概念。他也希望這件事情之後，這種不按圖施工，或去申請拿一張圖、後來隨便蓋，再去申請建照變更，這種文化要改掉。

大巨蛋發展疑似再添變數，媒體問柯是否需要再找遠雄董事長趙藤雄來談？他說，其實雙方都有溝通管道，還是依法行政、依法做事，堅持公共安全，這是社會基本價值，大家把握社會基本規範，這樣就好了。

(中時)