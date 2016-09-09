勒戒完就買毒 遇警難逃法眼
嘉義市蔡姓男子上午剛完成勒戒，下午就迫不及待買毒；晚上遇警攔查時，還強調自己「剛完成勒戒，不可能持毒」，卻被警方搜出毒品。
嘉義市警方今天表示，第二分局北門派出所員警深夜執行取締酒駕勤務時，在博東路發現1名機車騎士看到警車時，立即緊急煞車，隨即加速離開，形跡相當可疑。
執勤員警立即上前盤查，發現蔡姓男子前科累累，於是詢問他是否攜帶違禁品？此時，蔡男大言不慚表示，自己當天上午才剛勒戒完畢，不可能持有或繼續施用毒品。
沒想到，警方隨後在他背心口袋的香菸盒裡，查獲安非他命毒品。蔡男發現謊言被拆穿，準備拔腿要逃，卻被員警一把抓住，戴上手銬，帶回派出所偵辦。
蔡男被戴上手銬後，不斷搖頭嘆氣，直呼「怎麼可能這麼衰（倒楣）！」全案經偵訊後，依毒品危害防制條例案移送法辦。1050909
(中央社)
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