翁山蘇姬將出訪英美 出席聯合國大會

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緬甸國務顧問兼外交部長翁山蘇姬將在10日出訪英國及美國，並在19日出席聯合國大會發表演說。

緬甸政府表示，翁山蘇姬將在10日至13日先到英國訪問，之後再前往美國，這次出訪英、美的行程共13天。在英國倫敦訪問行程中，將與英國首相及相關政黨領袖會面，並和緬甸駐外大使座談。

翁山蘇姬在訪問美國期間，將拜會美國總統歐巴馬和聯合國秘書長潘基文，在19日出席聯合國大會發表演說。

上次翁山蘇姬出訪英國是2012年。訪問美國是應美國總統歐巴馬的邀請，在歐巴馬卸任前訪問華府。1050909

(中央社)