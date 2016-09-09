大巨蛋案 柯文哲：解決前任爛攤子

我要評比

面對前台北市長郝龍斌針對大巨蛋案的說法，台北市長柯文哲今天參加活動後受訪時先欲言又止，但離去時表示，「我是在解決他留下來的爛攤」。

郝龍斌昨天說，紛紛擾擾過500天，很多人笑稱柯文哲「孵出1隻CP157的可達鴨」，希望大巨蛋順利建好。

柯文哲上午前往紀州庵文學森林出席「銀髮樂活行」活動後接受訪問，媒體提問，關於郝龍斌的說法有何意見。

柯文哲先說，「我跟你講」，之後欲言又止，離去時被追問時表示，「我是在解決他留下來的爛攤」。

柯文哲昨天表示，在遠雄表現善意狀況下，暫不行使終止契約的權利，日後仍會監督遠雄行為。1050909

(中央社)