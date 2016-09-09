芭蕾女孩愛上跆拳 張喬閔全國賽踢金
八里國小畢業生張喬閔，上月30日在全國少年盃跆拳道錦標賽中，奪下少年女子組中量級冠軍，從小學習芭蕾舞和鋼琴的張喬閔，3年前才偶然接觸跆拳道，一練成迷，還在比賽中連連獲獎，意外從文靜的芭蕾女孩，搖身一變為賽場上熱血拚搏的跆拳道少女，全國賽一舉踢金。
張喬閔的跆拳道之路可說是一鳴驚人，去年她才在全國賽上初試啼聲，拿下少年女子組輕量級亞軍殊榮，但她不以此滿足，決心挑戰全國冠軍，為此她在一年之間積極練習，還特地增重4公斤，總算如願以償。
張喬閔是家中長女，下面還有兩個弟弟，父母對三個小孩的才藝培養訂出了男女之分，張喬閔學芭蕾舞和鋼琴，弟弟們則練跆拳道，3年前暑假媽媽派她在旁「監督」弟弟的學習狀況，讓她對跆拳道產生興趣。
但張喬閔父母起初認為女孩子不適合練跆拳道，開出極高課業標準，包含完成芭蕾舞與鋼琴檢定等，作為上跆拳道課程的條件，反而激起張喬閔的好勝心，學業才藝「歐趴」（All Pass），正式穿上跆拳道服上課學習。
換下芭蕾舞鞋走進跆拳道場，身高170公分的張喬閔，意外發揮了身高和柔軟度優勢，短短3年時間就在大大小小的比賽中過關斬將，終在全國賽摘冠，此外，學才兼備的她也領到市長獎與局長獎，風光畢業，成為八里國小16年來最出色畢業生。
張喬閔說，過去曾為了達標參賽量級，一個月內就減重5、6公斤，過程雖然辛苦，但能夠拿下全國賽冠軍，一切都很值得，升上國中後父母希望以課業為重，但她還是想盡力兼顧跆拳道。
「她的自我要求是『自虐』等級！」指導教練連偉辰笑說，張喬閔自我要求很高，其他學生休息、玩樂時，她反而「哭」著要求教練讓她趕快多練習，做車胎練習鍛鍊肌力時，一般人踢50下，張喬閔一踢就是2000下，常常練到隔天腳都抬不起來，氣自己無法達標，讓教練哭笑不得。
(中時)
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