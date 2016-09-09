處理大巨蛋挨護樹團體批「狼又來了」 柯P：感謝對公平正義堅持

北市府宣布保留大巨蛋終止契約權利，護樹團體上午到市府前抗議，批評「狼又來了」。對此，台北市長柯文哲選擇以感謝來回應，他說，長期以來這些公民團體的堅持，是市府有勇氣「撐這麼久」一個很大的力量來源。

柯文哲說，感謝社會上還是有很多人對公平正義的堅持，對文明價值的堅持，如果沒有這些人一直監督、鞭策，有時候他真的很容易妥協，在將來的時間，這些團體應該還是繼續監督很重要的力量。

不過，對於前台北市長郝龍斌批評大巨蛋孵了500多天，最後只孵出「可達鴨」的說法，柯文哲一度說「我跟你講哦…」，後來自己打住，一旁幕僚立刻「擋駕」，但柯仍忍不住抱怨：「欸，我是在解決他留下來的爛攤好不好！」

(中時)