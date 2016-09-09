嘉裕創新概念 工藝科技時尚

透過3D量測身型 找到專屬版型不再是夢

許多人常因身型之故進而妥協消費，往往買到不是「最」適合自己尺寸的衣服，不過現在可以透過3D人體量測機，獲得個人專屬身型密碼，進而找到最適合的個人專屬版型，消費不再是服裝滿足需求，而是以消費者的需求為導向來創造適合的版型商品。

數位印花結合時尚設計 客製圖像化服裝

「衣服不僅僅是一件衣服，而是品味的代表」，在標榜個性化的時代，打造獨一無二客製的個人紡織商品已不再遙不可及，只要提供最屬意的圖像，即可將圖像透過數位印刷技術，同時結合消費者透過3D量測之專屬尺寸，客製出符合身體版型之圖像化服裝，體現專屬個人衣著品味。

Carnival嘉裕_3D量身服務。(嘉裕西服 提供)

張立昂化身都市旅人 穿西裝走入大自然展現優雅成熟味

繁忙的都市生活常讓人忘了最初的生活態度，男裝品牌Carnival嘉裕的秋冬主題以「都市旅人。從心出發」為發想，由2016秋冬代言人「張立昂」演繹暫別塵囂的匆促，獨享短暫靜謐時光的都市旅人，將沉澱心靈尋回自我態度的意向帶入秋冬新品穿搭裡，在充滿愜意與靜謐的樹林間，彷彿提醒著繁忙的現代人，是時候該停下腳步傾聽自己內心的聲音，重新尋回自我，讓身心回歸到全新的起點，從「心」出發，服裝也是一種心境的調適元素。

Carnival嘉裕FW16代言人張立昂。(嘉裕西服 提供)

Carnival嘉裕FW16代言人張立昂與男模合照。(嘉裕西服 提供)

該品牌今年秋冬以『工藝。科技。時尚』打造全新的消費市場概念，引進創新科技3D量測，運用手機即可量出全身的身型密碼，且透過數據分析系統即可找出專屬的個人化版型，同時打造個人客製化的服裝服務。

Carnival嘉裕FW16代言人張立昂。(嘉裕西服 提供)

華山電影院-影像穿廊 創新概念結合秋冬新品發表

秋冬新品發表會將於光點華山電影院影像穿廊，當日將展出「Carnival嘉裕」及「Carnival嘉裕×Kenny Yen」及「Carnival Generation」及義大利品牌「STEFANEL」秋冬新品，同時更將3D人體量測機搭設於現場，讓消費者親身體驗，獲得專屬自己的身體尺寸密碼；秀上也將展出由數位印花印刷之系列襯衫。

Carnival嘉裕數位印刷襯衫-春。(嘉裕西服 提供)

#新人配套方案－「西裝+禮服」

2016年秋冬推出「西裝+禮服」完美新人配套方案，消費者購買成套西裝(滿一萬元以上)，即可以$3,980 加購量身訂製特製禮服一套，讓準備踏入婚禮的新人們，可同時購入兩套西服，打造1+1>2的幸福感。

(中時電子報)