歐巴馬寄生蟲？! 科學家以美總統命名新物種
美國印第安納州一名科學家最近以總統歐巴馬(Barack Obama)的名字，來命名他在烏龜血裡新發現的一種寄生蟲，聖瑪莉學院(Saint Mary’s College)退休教授Thomas Platt堅持，這個命名是一種榮譽。
根據《時代》(Time)雜誌報導，Platt將他在粗頸龜(black marsh turtle)血液裡發現的一種2寸長的扁形寄生蟲，命名為Baracktrema Obamai，因為他覺得這種蟲讓他想起許多歐巴馬的優點。他說這種蟲外型又長又細，而且非常酷，是個生命強韌的不可思議的生物。他已經將關於這個新寄生蟲的資訊，發表在寄生蟲期刊Journal of Parasitology上。
除了寄生蟲之外，最近美國另外三名海洋生物學家Randall Kosaki、Richard Pyle和Brian Greene也決定將他們在夏威夷西北部的島嶼Papahanaumokaukea上發現的、身長約1.5吋的小魚，以歐巴馬的姓名命名。歐巴馬九月初在拜訪當地，並宣布將當地海洋保護區擴大四倍，形成世界上最大的保護區。這三名科學家為了感謝歐巴馬，想將Obama這個字融入該魚的名字中，但在正式發表在科學期論文前他們請媒體不要公開名字。
(中時電子報)
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