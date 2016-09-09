議員批大巨蛋案 柯文哲：會赴各黨團說明

台北市長柯文哲今天說，希望遠雄是一間注重信用的公司，會以它白紙寫黑字的書面承諾為主，台灣需要注重信用的文化，這幾天也會跟議會各黨團做說明，對議會溝通是需要的。

柯文哲上午前往紀州庵文學森林出席「銀髮樂活行」活動後，接受聯訪，媒體提問，關於遠雄在市府開完記者會後，繼續發新聞稿反擊以及台北市多數議員認為大巨蛋案是歹戲拖棚的想法。

柯文哲說，希望遠雄是一間注重信用的公司，會以它白紙寫黑字的書面承諾為主，台灣需要注重信用的文化，這幾天也會跟議會黨團做說明，這是需要的。1050909

(中央社)