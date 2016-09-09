台灣東海岸蘭嶼映象席捲紐約時裝週

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2017紐約春夏時裝週8日（當地時間）正式登場，台灣東海岸映象透過美知名服裝設計師馬蘭布瑞頓的時尚走秀，與世界時尚之都紐約連結，讓更多紐約客體驗不一樣的台灣。中央社記者黃兆平紐約攝 105年9月9日

台灣拼觀光，透過8日（當地時間）登場的2017紐約春夏時裝週，主推台灣東海岸蘭嶼映象風情，舞台背景清楚投影蘭嶼特有的珠光鳳蝶影像，還有「Taiwan」及「Malan Breton」雙品牌，相當醒目。中央社記者黃兆平紐約攝 105年9月9日

紐約時裝週今天正式登場，台灣映象透過美知名服裝設計師馬蘭布瑞頓的時尚走秀，與世界時尚之都紐約連結，也把東海岸景致推向美主流時尚界，讓更多紐約客體驗不一樣的台灣。

繼前2年推出客家鄉情、日月潭意象後，觀光局今年再與台北出生的馬蘭布瑞頓（Malan Breton）合作，在推出台灣東海岸及蘭嶼印象風情。

下午在曼哈頓知名劇院漢墨斯汀（Hammerstein Ball-room）走秀會中，活動牆上清楚投影蘭嶼特有的珠光鳳蝶影像，還有「Taiwan」及「Malan Breton」雙品牌，相當醒目，而以蘭嶼慶典發想的舞蹈表演更是吸睛，同時融入三仙台自然風景、蘭嶼節慶舞蹈、國樂及大鼓等台灣特色元素。

馬蘭布瑞頓身著融入蘭嶼珠光鳳蝶全新設計概念的全紅西服，手上戴著蘭嶼特有傳統民俗風情手環，驚豔出場。

他特別強調，今年許多設計概念靈感來自台灣，包括自然、傳統和現代文化的融合，還透過音樂、科技、燈光等融入春夏設計服裝中，希望帶給紐約客不同感受，讓更多人認識美麗的台灣。

觀光局駐紐約辦事處主任張維庭強調，今天走秀吸引逾千位紐約主流人士和媒體參與，結合時尚及觀光意象，相信對促銷台灣觀光有極大助益。

他說今年迄今北美赴台觀光人數增加約7%，朝全年10%增幅目標邁進，希望彌補陸客減少人數。

馬蘭布瑞頓計畫2017年1月再赴台拍攝台灣紀行（AJourney to Taiwan）第2集紀錄短片，將融入今年紐約時裝週的台東映象，完成後將參加美、英、法等國影展，進一步推廣台灣觀光品牌，期待將台灣觀光和時尚推向國際。1050909

(中央社)