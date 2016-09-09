電信勞工時薪15元 南市府要查

(中央社記者張榮祥台南9日電）1個月工時230小時，離職後卻只拿到3600元，時薪僅15元。台南1名女子今天上網披露這起低薪工作，市府勞工局得知後說，若是屬實就太誇張了，將立刻查處。

這名女子是在台南1家電信業加盟店工作，她在網路上PO出相關單據說，她在7月底離職，離職前月做230個小時，已超出勞基法含加班時數206個小時的上限，結果8月23日收到薪資，卻只有3600元。

她表示，她遲到扣薪，甚至直接開除她，她都沒有異議，但做了230個小時只給3600元，有些扣款名目只是口頭告知，無法查明事實，讓她見識到台灣的低薪環境。

這名女子宣稱要到市府勞工局提供檢舉，但勞工局長王鑫基已在網路上發現這個訊息，已指示相關科室調查。

勞工局表示，員工若是遲到，可依勞務時間比例扣薪；若涉及毀損，也要依勞動契約處理扣款，且要獲得勞工的同意，若是勞工不同意，就交由法院判決，不是老闆說了算。

勞工局人員在網路看到230小時只領3600元的訊息，也不禁說，坊間打工時薪至少百元起跳，時薪只有15元，太誇張了。1050909

(中央社)